若者の自殺者数が高止まりする中、厚生労働省は自殺に関する調査結果を発表し、大学生の自殺のピークが21歳で、原因としては「進路に関する悩み」が最も多かったと明らかにしました。昨年の自殺者数が2万320人と統計開始以降過去2番目に少なかった一方、小中高生の自殺者数は529人で過去最多となっています。こうした中、厚労省は、15歳から29歳の学生らを対象に調査した自殺の原因などをきょう（24日）発表しました。厚労省により