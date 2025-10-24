◆「誰が平日にMLBを見られるのか」問題今年2025年のMLBポストシーズンゲームは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希のロサンゼルス・ドジャース勢だけでなく、シカゴ・カブスの鈴木誠也、今永昇太、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有、ボストン・レッドソックスの吉田正尚など、日本出身選手が数多く出場した。ますます高まる日本国内のMLB人気を象徴する出来事ではあるものの、試合中継が行われるのは日本時間の午前中である。