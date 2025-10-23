とちぎテレビ プロ野球ドラフト会議が２３日、東京都内のホテルで行われ、栃木県関係では栃木市出身で東海大学の大塚瑠晏選手が北海道日本ハムファイターズから３巡目で指名されました。キャプテンを務める大塚選手は、走攻守の三拍子そろったショートで、優勝した春の首都大学リーグではベスト９を獲得しています。また、那須塩原市出身で埼玉県の昌平高校の桜井ユウヤ選手が、千葉ロッテマリーン