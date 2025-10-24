アメリカのホワイトハウスは23日、トランプ大統領が30日に中国の習近平国家主席と韓国で会談すると発表しました。これに先立ち、28日には高市総理大臣との初めての会談に臨みます。ホワイトハウスのレビット報道官は23日、トランプ大統領のアジア歴訪の日程を発表しました。26日にマレーシアを訪問し、ASEAN＝東南アジア諸国連合関連の会議に出席。27日から東京を訪問し、28日に高市総理大臣との日米首脳会談を行います。29日に韓