●『なつぞら』以来、6年ぶり2度目の朝ドラ出演で「強い絆」を実感 連続テレビ小説『ばけばけ』(総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で錦織友一役を演じている吉沢亮にインタビュー。本作への出演を決めた思いや、朝ドラに対する印象、英語セリフへの挑戦などについて話を聞いた。吉沢亮113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツと、夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、