安心して長生きするには老後資金をどのくらい貯蓄すればいいか。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「老後資金の準備というと『貯蓄』に目が向きがちだが、それよりも安心なのは『定期収入』の確保。3つの方法で準備すれば老後不安を解消できる」という――。※本稿は、井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。