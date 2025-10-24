総務省総務省が24日発表した9月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比2.9％上昇の111.4だった。伸び率は8月の2.7％から0.2ポイント増加し、4カ月ぶりに拡大した。食料品の価格が高止まりしたほか、エネルギー価格の上昇も全体を押し上げ、家計を圧迫する状況が続いている。政府が実施する電気・ガス代の負担軽減策による押し下げ効果が薄れ、エネルギーの上昇率は2.3％と、3カ月ぶりにプラスに転