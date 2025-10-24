23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比144ドル20セント高の4万6734ドル61セントで取引を終えた。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が30日に韓国で会談することが正式に発表され、中国との貿易協議の進展への期待から買い注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も3日ぶりに反発し、201.40ポイント高の2万2941.80だった。