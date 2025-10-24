◆欧州リーグ▽１次リーグ第３節フライブルク２―０ユトレヒト（２３日）フライブルク（ドイツ）のＭＦ鈴木唯人が、ホームのユトレヒト（オランダ）戦で欧州リーグ初出場＆初先発を果たし、移籍後初ゴールを決めた。０―０の前半２０分。左サイドからのクロスを右足で合わせ、ゴール右上に先制点を決めた。今季ブレンビー（デンマーク）から移籍してプレーする鈴木は、これが公式戦での移籍後初ゴール。リーグ戦では開