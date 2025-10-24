ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた全体練習に参加し、フリー打撃を行った。３３スイング中１４本のサク越えを放ち、右中間へ最長で推定飛距離１５０メートルの特大弾もあった。大谷はシーズン中にグラウンドで打撃練習をすることは異例。今季は２月のキャンプ中に１度行ったのみだった。だ