みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。みなさんは、普段から帽子をかぶる習慣はありますか？ 夏は紫外線予防として必需品でしたが、それ以外の季節ではあまり帽子をかぶらないという方も少なくないですよね。しかし、帽子はおしゃれや紫外線対策だけでなく、ボサボサの髪の毛をカバーしたり、気になるトップのボリュームを隠したりするのにもうってつけのアイテムなのです。