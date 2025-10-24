【ギガンティックシリーズ ゴジラ(1995) 30th Anniversary Ver.】 2026年2月発売予定 価格:96,800円 プレックスはフィギュア「ギガンティックシリーズ ゴジラ(1995) 30th Anniversary Ver.」の2次受注分を2026年2月に発売する。価格は96,800円。予約受付は10月24日12時から。 本商品は『ゴジラVSデストロイア』公開30周年記念商品。鬼気迫るゴジラ(1995)の姿を、全