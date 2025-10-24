【ベルリン＝工藤彩香】バルト３国のリトアニアは２３日、ロシア軍の戦闘機「Ｓｕ（スホイ）３０」と空中給油機「ＩＬ（イリューシン）７８」の２機が同日夕、自国の領空を侵犯したと発表した。９月には同じバルト３国のエストニアでも露軍機による領空侵犯があり、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国で緊張が高まっている。リトアニア軍の発表によると、２３日午後６時頃、露軍機２機が、ロシアの飛び地カリーニングラード州