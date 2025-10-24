賢いプロや上級者はすでに取り入れている！ 毎年、続々と登場する新作ギア。そのなかでも近年は、アイアンの進化が著しい！ ギアも詳しい青木龍一プロが最新アイアンを試打解説＆レッスン。 100%使いこなす打ち方をタイプ別にレクチャーする。 ダウンブローはNG！ロフトなりに打てば高初速＆スピンが安定する アスリート系アイアンもレベルブローで打つ。 ボールは真ん中かやや左