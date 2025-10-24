国内の15歳から29歳の自殺者は3000人以上と高止まりが続いていて、大学生では21歳をピークに、「進路に関する悩み」を理由とした自殺が多かったことがわかりました。厚労省が24日公表した自殺対策白書によりますと、国内で2024年に自殺した人は2万320人で、前の年より1517人減り、1978年の統計開始以降2番目に少なくなりました。一方、小学生から高校生の自殺者数は529人と過去最多に上り、深刻な状況が続いていることから、白書は