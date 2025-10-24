小学3年生の子どもを育てる専業主婦のAさん（30代）は、子どもの習い事について悩んでいました。というのも、Aさん自身が子どもの頃、さまざまな習い事をしていたため、子どもにも同様の経験をさせてあげたいと考えていたからです。【漫画】最低限やっておかないと…「毎日英語で語り掛け」「絵本は1日30冊」頑張りすぎたママが「教育迷子」にそのため子どもには、プール、ピアノ、英語、習字、ダンスを習わせています。しかしあ