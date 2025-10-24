米大リーグ・ワールドシリーズ開幕前日、報道陣の取材に応じるドジャースの大谷翔平＝23日、トロント（共同）【トロント共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は23日、岩手・花巻東高の後輩でスタンフォード大の佐々木麟太郎がプロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けたことについて「本人の気持ち次第。こうなりたいという道を選ぶのが一番」と語った。高校時代に本塁打を量産した内野手の佐々木は、米大学