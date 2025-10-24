きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時700円以上値上がりしました。きのう、アメリカのIT企業インテルが発表した決算が好感され、ニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって上昇。この流れを受け東京市場でも半導体関連株などが買われています。