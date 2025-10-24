俳優の北村匠海（27歳）が、10月21日に公開されたポッドキャスト番組「映画『愚か者の身分』ポッドキャスト」（TBSポッドキャスト）に出演。釜山国際映画祭で「なんて地味な俳優なんだろう、自分は」と思ったと語った。映画「愚か者の身分」に出演した北村匠海と林裕太がトークを行い、釜山国際映画祭のコンペティション部門で綾野剛と共に、3人同時に俳優賞を受賞した話題となる。北村も国際映画祭での賞というのは初めてで、3人