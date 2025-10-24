ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。【写真】まるで人間の赤ちゃん…嫌いな食べ物を拒否するワンコ10月24日（金）放送の同番組では、「第1回 拒否犬選手権」や「ひん死の状態から助けだされた3本足の看板ネコ」などを紹介する。◆第1回 拒否犬選手権先日の選手権プレゼン大会で採用になった企画、かわい〜く“拒否”するワンコたちの祭典「第1回 拒否