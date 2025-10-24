主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。10月23日（木）に放送された第2話では、事件の真犯人が、経験豊富なキントリメンバーすら想像しなかった驚きの秘密を告白した。（※以下、第2話のネタバレがあります）【映像】思い込みを打ち破る衝撃の嘘◆有希子＆小石川が驚愕同居していた