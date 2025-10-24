「若者は自撮りが好き」という印象を持つ方は多いと思います。しかしその一方で「デジタルネイティブなのでネットとの付き合い方に慣れている。SNSに素顔をさらしたりはしない」と考える方も多いのではないでしょうか。スマホとともに育ってきたZ世代はもちろん自撮りに慣れており、ネットやSNSとの距離感も必要に応じてコントロールしています。今回は若者の自撮りトレンドとその変遷についてご紹介します。（ITジャーナリスト・