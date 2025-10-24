アメリカのトランプ大統領は23日、アメリカに密輸される違法薬物の対策について、「次は地上だ。必ずしも宣戦布告が必要とは思わない。奴らを殺すだけだ」と話し、ベネズエラで麻薬組織を標的に地上攻撃を行う可能性を示唆しました。トランプ政権はベネズエラの麻薬運搬船とされる船に空爆を繰り返しています。トランプ大統領は地上攻撃について、議会に報告するとしつつも「宣戦布告を求める必要があるとは思わない」と述べ、「麻