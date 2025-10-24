きょう未明、相模原市の住宅で火事があり、1人が遺体で見つかりました。きょう午前4時半ごろ、相模原市南区相武台の木造平屋建ての住宅で「黒煙と炎が上がっている」と110番通報がありました。警察や消防によりますと、消防車9台が出動し、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、住宅1棟が全焼、隣の住宅の一部が焼けたということです。全焼した住宅からは1人の遺体が見つかりました。この家には男性1人が住んでいたという