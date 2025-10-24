「あんまり何もしていないイメージですね」。ロッテの田村龍弘はプロ13年目の今季18試合に出場して、打率.158、1本塁打、3打点の成績で終えた。出場機会は限られたが、出場した時の存在感はさすがだった。6月13日のヤクルト戦、4−4の5回からマスクを被り、八木彬（1回・無失点）、横山陸人（3回・無失点）、鈴木昭汰（1回・無失点）の5イニングを無失点に抑える好リードを見せれば、6月22日のDeNA戦は試合序盤から乱打戦と