“Mリーグの申し子”がファン待望の初勝利だ。10月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは伊達朱里紗（連盟）が登板。親倍満ツモなどで大きく加点し、チームのデイリーダブルを実現した。【映像】伊達、親倍満ツモでギュッと目をつぶった瞬間当試合は起家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、伊達、EARTH JETS・石井一馬（最