ホワイトハウスはトランプ大統領の日本訪問を正式に発表し、高市総理大臣と28日に会談すると明らかにしました。【映像】トランプ大統領の日本訪問を正式発表「火曜日（28日）の朝、トランプ大統領は日本の新しい首相との2カ国会談に参加する」（レビット報道官）ホワイトハウスのレビット報道官は23日の記者会見で、トランプ大統領のアジア歴訪の日程を発表しました。トランプ大統領は26日にマレーシアの首都クアラルンプー