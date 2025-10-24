お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、自身の過去の恋愛経験を振り返り、ある共通点に気づいた。【映像】稲田の元カレの共通点10月23日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り