人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、現在交際中の彼氏の出身地について語った。【映像】RIHOの今の彼氏10月23日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、方言や恋愛についての話題で盛り上がった。番組冒頭、「10月23日は津軽弁の日」という話から各出演者の方言や恋愛について話題が展開する中、RI