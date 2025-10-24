「横軽」跡地が商業施設に変貌三菱地所は2025年10月22日、軽井沢駅北口で建設中の新たな商業施設「軽井沢 T-SITE」を、2026年3月に開業すると発表しました。【画像】これが「横軽」廃線跡地にできる商業施設の完成イメージですこの計画は、1997年の北陸新幹線開業に伴い廃線となった旧JR信越本線・横川〜軽井沢間（横軽区間）の線路跡地を活用するものです。同区間はJR最大の難所として知られ、66.7パーミルというJR線では最も