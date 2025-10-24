２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、東京へ行ったトキ（高石あかり）は帰ってこないかもしれないと覚悟した松野家で、ついにおじじ様・勘右衛門（小日向文世）が内職を手伝うシーンが描かれた。この日の「ばけばけ」では、トキがいない松野家で、母のフミ（池脇千鶴）が夜中、内職をしていると、夫の司之介（岡部たかし）が「おトキが戻らんうちは、ワシがおトキになる」といって手伝い始める。すると