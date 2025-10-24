6話P1-1【漫画】本編を読む「自分が出世できないのは子どもがいないから」――。勘違いモラハラ夫に追い詰められる妻のリアルを描いた『“産めハラ”しといて自分は不倫!?〜最低モラハラ夫からの脱出〜』をウォーカープラスで紹介する。本作は、自分たちの体験を元にした創作漫画を投稿している二人組の漫画家、ネギマヨさん(@negimayo3)の作品だ。■「離婚します」で読者が安心する理由6話P1-26話P1-36話P2-1真奈美の実家の様子が