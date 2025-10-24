高橋留美子先生の名作『犬夜叉』とOUTDOOR PRODUCTSがコラボしたリュックサックが登場♡ 外側は犬夜叉の刺繍ワンポイントでシンプル、内側はキャラクター総柄で可愛さ満点。幅31×高さ45×奥行13cmで日常使いにもぴったりな機能性も魅力です。価格は税込9,680円。ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売中で、お出かけやアウトドアに活躍する一品です♪ 外側はシンプル×内側はキャラクター総柄