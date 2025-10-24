きのう（23日）、高松市の住宅で、貴金属買い取りを装いブレスレットなど42000円相当を盗んだとして、自称買取業の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、愛知県名古屋市南区大磯通の自称買取業の男（31）です。 警察によりますと、男はきのう午後2時ごろから午後3時過ぎまでの間、高松市の64歳の女性の住宅に、貴金属買い取りを装って訪問し、女性が目を離した隙にブレスレット、ネックレス、指輪の合わせて5点、時