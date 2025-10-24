今回の西スポWEBOTTO！のゴルフ企画は、大分市の「トライアルゴルフ＆リゾートOITACOURSE」に足を運んだ。10月にクラブハウスをリニューアルオープンしたばかりで、もっとゴルフを楽しむための新たな取り組みを体感した。（松田達也）◇◇「おもてなし」の心遣いが伝わる気持ちよさを全身で受け止めた。改装を終え、10月1日からオープンしたラウンジではひきたてのコーヒーの香りが漂い、ゴルファーを出迎え