優れた新聞広告を表彰する静岡新聞広告賞の表彰式が10月23日、静岡市駿河区の静岡 新聞放送会館で開かれました。 【動画】優れた新聞広告たたえる静岡新聞広告賞 広告主部門5作品、クリエーティブ部門4作品表彰 2025年で46回目を迎えるこの賞は、新聞紙面を魅力的にする広告をたたえ、2024年9月から2025年8月までに静岡新聞に掲載された広告、合わせて9作品が受賞しました。 このうち、広告主部門で入賞したのは5作品で、