【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,734.61 △144.20（10/23）NASDAQ：22,941.80 △201.40（10/23） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。良好な決算を発表した銘柄が物色されたほか、米中貿易摩擦を巡る過度な警戒感が緩和されたことが投資家心理を支えました。ダウ平均は、71ドル安と小幅安で取引を開始しました。前半は前日終値である46,590ドル付近で一進一退の推移