欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第３節（２３日＝日本時間２４日）、フライブルク（ドイツ）のＭＦ鈴木唯人（２３）が、ホームのユトレヒト（オランダ）戦で移籍後初ゴールを決めた。０―０の前半２０分、左クロスに中央へ走り込んできた鈴木がダイレクトでゴールに突き刺す先制弾。新天地で公式戦４試合目、ＥＬ初出場で待望の瞬間がやって来た。今季リーグ戦で開幕２試合連続スタメンだったが、その後は出番がなく、１９日のＥ