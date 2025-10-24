24日未明、福岡市城南区で酒を飲んで車を運転したとして、自称建設業の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、24日午前1時すぎ福岡市城南区七隈で、コインパーキングから出ようとしていたものの、パトカーに気づき歩道で止まったまま動かない不審な軽乗用車を、パトロール中の警察官が発見しました。その後パトカーがUターンし、軽乗用車を確認し警察官が停車を求めまし