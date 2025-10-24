23日夜から24日未明にかけ、福岡県久留米市のキャバクラで、シャンパンやウイスキーなどの代金約20万円を支払わなかったとして、自称派遣社員の男が逮捕されました。詐欺（無銭）の疑いで現行犯逮捕されたのは、八女市立花町の自称派遣社員首藤淳志容疑者（39）です。警察によりますと、首藤容疑者は久留米市日吉町のキャバクラ店で、23日午後8時ごろから24日午前2時ごろまで、飲食代を支払う意思も能力もないのに、シャンパ