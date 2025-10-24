東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.80高値8.83安値8.72 8.96ハイブレイク 8.89抵抗2 8.85抵抗1 8.78ピボット 8.74支持1 8.67支持2 8.63ローブレイク シンガポールドル円 終値117.52高値117.62安値117.03 118.34ハイブレイク 117.98抵抗2 117.75抵抗1 117.39ピボット 117.16支持1 116.80支持2 116.57ローブレイ