イギリスのチャールズ国王が、ローマ教皇と共に礼拝しました。イギリス国教会とカトリック教会のトップが公の場で共に祈るのは、約500年ぶりのことです。【映像】チャールズ国王夫妻とローマ教皇国賓としてバチカンを訪問したチャールズ国王夫妻は23日、ことし5月にローマ教皇に就任したレオ14世と共にシスティーナ礼拝堂で祈りを捧げました。イギリス国教会の首長を務める国王が、カトリック教会の最高指導者のローマ教皇と