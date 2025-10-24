同僚の女性を「ちゃん」付けで呼ぶなどしていた男性に、東京地裁は慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。【映像】「ちゃん」付けは「違法なハラスメント」物流大手に勤める女性は同僚の男性からセクハラ被害を受けたとして、提訴していました。男性は女性を「ちゃん」付けで呼び「かわいい」、「体型良いよね」などと話しかけていました。女性はうつ病などを発症し休職しました。東京地裁は23日の判決で「ちゃん」