高市総理と面会した拉致被害者家族会の横田拓也代表らが会見し、改めて日朝首脳会談の開催を強く訴えました。【画像】高市総理と面会の拉致被害者家族会「日朝首脳会談でこの膠着する状況を打開してほしい」「高市総理が総理という立場、強い権限を持たれてこの問題を1日も早く解決してほしい」（拉致被害者家族会横田拓也代表）横田拓也代表は、「私たちの切実な気持ちはしっかり受け止めていただけた」と高市総理との面会を