ロシアのプーチン大統領はアメリカのロシアへの制裁を批判し、トランプ大統領との首脳会談は延期されるだろうと述べました。【映像】プーチン大統領の発言プーチン大統領は23日記者団に対し、トランプ大統領との首脳会談をめぐり、会談はアメリカ側から提案されたものだと強調したうえで、成果が得られない状況で会談を行うのは間違いで、延期されるだろうと述べました。そのうえで、対話を継続するとしました。トランプ政権