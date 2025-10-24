富士フイルムの「X-T30 III」は、APS-Cサイズ相当のイメージセンサーを採用するミラーレスカメラ。2021年11月に発売された「X-T30 II」の後継モデルにあたる。 「Tシリーズ」の中でも小型・軽量さを徹底したエントリーモデルであるが、ダイヤル主体の操作系を踏襲しており、さらに全20種類のフィルムシミュレーションを気軽に扱えることから、初心者から愛好家まで幅広く楽しめるカメラに