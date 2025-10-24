女優の池田エライザ（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。落ち葉やススキの絵文字を添えた池田。ススキ畑で撮影した秋らしい写真を掲載した。眉上ぱっつんに切りそろえられたキュートなヘアと、スポーティーなフーディースタイルでファンを魅了した。コメントでは「素敵な秋のエラちゃん」「前髪カワイイ」「秋とエライザ様最高です」「芸術的」「好きすぎる」「可愛すぎるよ」「オシャレな秋モ