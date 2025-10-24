「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島からドラフト２位指名を受けた斉藤汰直（たいち）投手（２１）＝亜大＝は、指名された瞬間も表情を崩さなかった。胸に去来したのは安堵（あんど）感と悔しさだった。直後の会見では「まずは自分の名前が本当に呼ばれてホッとした気持ちと、どこか悔しい思いも少しあります」と本音を吐露した。最速１５２キロ右腕として、１位指