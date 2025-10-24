「最近、彼の態度がちょっと変わった気がする…」と不安を感じたとき、つい“疑う”方向に意識が向きがち。でも実は、関係を守るカギは“疑う”より、“話し合う”ことにあるんです。そこで今回は、彼との信頼関係を取り戻すための「会話テク」を紹介します。詰めるより、“聞く姿勢”で本音を引き出す「何してたの？」「なんで言わなかったの？」と攻める口調は、相手を守りに入らせてしまうだけ。人は“自分を理解してくれそうな