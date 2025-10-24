East Of Edenが、現在放送中のBS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！２』主題歌「Our Fate」のリリックビデオを公開した。◆East Of Eden 動画本楽曲は、BABYMETALやONE OK ROCKを手掛けるMEG(MEGMETAL)とSixTONESやAiScReamを手掛けるHayato Yamamotoという2人のプロデューサーが制作したという。リリックビデオではジャケット写真に使われた自然が広がる風景に合わせて歌詞が展開されていく。「その瞳も 声音もすべてを私に守ら